Mario González despede-se: "Devido a várias circunstâncias, não pude dar o meu melhor..."

Avançado foi anunciado nos Los Angeles FC, da MLS, rendendo 2,3 milhões de euros aos cofres bracarenses.

Um dia depois de Mario González ter sido anunciado como reforço dos Los Angeles FC, da Liga norte-americana (MLS), o avançado espanhol recorreu às redes sociais para se despedir do Braga.

"Hoje é o dia de me despedir de todos vós. A minha passagem pelo Sp. Braga não foi como eu imaginava quando assinei com tanto entusiasmo por este clube. Devido a várias circunstâncias, não pude dar o meu melhor durante o tempo em que aqui estive, o que me entristece, mas posso dizer, com orgulho, que dei o meu melhor em todos os treinos e em todos os jogos. Tentei sempre ajudar sendo a melhor pessoa que podia ser e, por isso, saio de cabeça erguida", começou por escrever, numa publicação do Instagram.

"Gostaria de agradecer a todos os meus colegas que estiveram comigo durante este tempo, pela sua proximidade e afeto, e a todos os trabalhadores que fazem o clube funcionar tão bem e nos prestam os melhores serviços. Por último, a todos os adeptos, porque sempre senti o vosso apoio em campo e mesmo quando vos encontrei na cidade. Hoje encerro esta etapa da minha vida e, para onde quer que vá, poderei dizer que vesti esta camisola, a camisola de um clube com tanta história como o Sporting Clube de Braga. Tudo de bom para o futuro e muito obrigado", completou.

O avançado espanhol, de 27 anos, chegou a Portugal em 2020/21, para representar o Tondela. Uma época depois, mudou-se para o Braga, onde fez apenas quatro golos em 25 jogos, sendo emprestado ao Tenerife e OH Leuven (Bélgica), na temporada passada.

A transferência de Mario González vai render 2,3 milhões de euros aos cofres do Braga.