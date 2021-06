Mario González: "Braga? Seria uma boa opção, mas tenho outras em Espanha e França"

Situando o Braga entre "os grandes", o avançado espanhol diz-se a par das negociações e dá conta de outras propostas de Espanha e França. Mario González espera que os minhotos se entendam com o Villarreal para atacar o pódio dos melhores marcadores em Portugal.

Desde que António Salvador se deslocou a Madrid para almoçar com Fernando Roig, o presidente do Villarreal, e tentar acelerar a contratação de Mario González, passaram cerca de duas semanas sem novos dados. A verdade é que o Braga não desistiu dele e o avançado espanhol, em declarações exclusivas a O JOGO, manifestou-se entusiasmado com a "forte possibilidade" de poder representar "um dos melhores clubes de Portugal".

"O Braga é um clube grande. Seria uma boa opção, mas tenho outras em Espanha e França. Estamos a analisar bem as propostas que surgem para depois escolher a melhor. O que surgir no fim disto tudo será sempre bom para mim", estimou.

Quarto melhor marcador da Liga NOS, com 15 golos, ao serviço do Tondela, por empréstimo do Villarreal, González carrega na ambição e não esconde até o desejo de alcançar a seleção de Espanha, podendo o Braga funcionar como trampolim decisivo, a exemplo do que se verificou, por exemplo, com o compatriota Abel Ruiz. "Tenho essa esperança. Fazendo bem as coisas, tudo pode acontecer e, obviamente, marcar golos pelo Braga dará maior projeção", comentou, assumindo que tenciona ficar "um pouco mais acima na lista dos goleadores" caso regresse a Portugal.

A perspetiva de se mudar para um "clube habituado a conquistar troféus" é encarada pelo ponta de lança como "um salto qualitativo" na carreira e o "futebol de ataque" praticado pela equipa comandada por Carlos Carvalhal é um aliciante incontornável. "Senti essa força em campo e apreciei bastante", juntou.

Amigo e adversário de Abel Ruiz

A confirmar-se a mudança para Braga, Mario González irá bater-se por um lugar no ataque com o compatriota Abel Ruiz. São "amigos" de longa data e conhecem bem as regras do jogo... para avançados. "Jogará quem estiver melhor. Defrontámo-nos várias vezes quando ele representava o Barcelona e eu o Villarreal", recordou González, que aponta vários motivos para ter sido tão certeiro em 2020/21. "Estou mais estável a nível emocional. Beneficiei ainda do futebol praticado pelo Tondela e da confiança que me passava Pako Ayestarán", apreciou.