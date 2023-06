Marín acentua "espanholização" do Braga: "Um clube importante que garante projeção"

A chegada de Marín dita recorde de espanhóis. Bueno fala do lateral e Dani Mallo da tendência reforçada; Mallo foi guarda-redes dos guerreiros entre 2006 e 2008, um dos 20 espanhóis que já vestiram a camisola arsenalista. Marín juntou-se a Gómez, Djaló e Ruiz e recebe elogios de Bueno, colega no Leganés.

Braga está a menos de uma hora de Vigo, principal cidade que liga fluxos históricos do Minho para a Galiza, e vice-versa. A proximidade alarga-se à esfera futebolística, havendo sotaque espanhol profundamente enraizado no plantel dos guerreiros. E como nunca! Há quatro vozes que aceleram em comparação com as restantes. O lateral Marín chegou para reforçar o contingente de "nuestros hermanos", agora com um catalão, Víctor Gómez, dois homens filhos da região valenciana, Marín e Ruiz, outro de Madrid, adotado pelo País Basco e descendente da Guiné-Bissau, Álvaro Djaló.

Por Braga já passaram 20 espanhóis na sua densa história, sendo Abel Ruiz o recordista de jogos, e Vélez o de golos. A "espanholização" dos minhotos e o respetivo contributo nas suas ambições está à vista. Marín é o último ingrediente, recebendo aval de Bueno, seu antigo colega no Leganés, e que em Portugal passou por FC Porto e Boavista.