Margem de erro do Braga diminuiu e pódio só é possível trancando a casa

Minhotos estão perto de esgotar o limite recomendável de desaires na Pedreira com vista aos três primeiros lugares da Liga Bwin. O filme da nona jornada, contra o Chaves, repetiu-se, com o Braga a ser surpreendido na visita do Casa Pia e a cair para o terceiro posto. Em 2009/10 (segundo lugar), não houve derrotas caseiras.

Apontado pelos rivais como sério candidato ao título, o Braga fraquejou pela segunda vez como visitado. Frente ao Casa Pia, a equipa não conseguiu dar a volta ao golo de Rafael Martins, ainda no primeiro tempo, tal como se verificara à nona jornada, na derrota perante o Chaves (igualmente na Pedreira), e voltou a cair do segundo para o terceiro posto da classificação.

Garantir uma presença no pódio continua a ser um objetivo perfeitamente exequível, mas a margem de erro, pelo menos nos jogos em casa, diminuiu consideravelmente. É o que espelham as últimas 13 épocas, desde que o Braga ameaçou a sério a conquista do campeonato, em 2009/10, sob o comando de Domingos Paciência.