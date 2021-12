Marco Guida vai apitar duelo decisivo para o Braga na Europa

Equipa de Carlos Carvalhal recebe o Estrela Vermelha na próxima quinta à procura de garantir a continuidade na Liga Europa

O italiano Marco Guida é o árbitro do jogo de quinta-feira entre o Sporting de Braga e os sérvios do Estrela Vermelha, da sexta e última jornada do grupo F da Liga Europa, informou hoje a UEFA.

Marco Guida terá como assistentes no jogo no Estádio Municipal de Braga (20:00) os seus compatriotas Ciro Carbone e Giorgio Peretti, e no videoárbitro estará o também italiano Paulo Valeri, coadjuvado pelo francês Amaury Delerue.

A equipa bracarense precisa de vencer o Estrela Vermelha para garantir a vitória no grupo e o apuramento para os oitavos de final da competição, com o segundo lugar a "obrigar" à disputa de um play-off, a que se juntam os terceiros da Champions.

Já o terceiro classificado nos grupos da Liga Europa é relegado para os 16 avos de final da Conference League, a terceira competição de clubes da UEFA.

No grupo F, o Estrela Vermelha lidera com 10 pontos, seguido de Sporting de Braga, com nove, dos dinamarqueses do Midtjylland, com oito, e dos búlgaros do Ludogorets, com um e sem hipótese de apuramento para qualquer competição.

Em outro jogo da Liga Europa, no grupo H, o árbitro Tiago Martins foi indicado para a receção dos belgas do Genk aos austríacos do Rapid Viena, em jogo também com início às 20:00 (horas de Lisboa).

Tiago Martins terá como árbitros assistentes Luís Campos e Pedro Almeida, e Luís Godinho estará no videoárbitro (VAR).