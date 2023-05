Marcas de Abel na mira do Braga: recorde de triunfos e pontos à vista

Luta na tabela perdeu fulgor, mas sobram ainda marcas de Abel Ferreira, de 2017/18, para bater: 26 vitórias e 80 pontos na mira. O acesso à Champions está ainda por confirmar e essa meta alimenta-se da proximidade com máximos de vitórias e pontos. João Carlos Teixeira aplaude o rendimento desta época.

Praticamente perdido o alento do acesso direto à Champions com a derrota na Luz, não faltam, ainda assim, estímulos ao Braga para fechar a época com sabor doce e triunfal.

Um ponto de partida motivacional para esta reta final dos guerreiros passa por duas interessantes marcas: recorde de pontos e recorde de vitórias numa edição da Liga, que até alavanquem a confiança para a final da Taça de Portugal. Não entrar em sobressalto com a segurança do terceiro posto é outra manifesta prioridade, havendo quatro pontos de conforto para o Sporting e dois jogos em casa com Santa Clara e Paços de Ferreira, que sugerem êxito.