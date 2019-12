Mais um jogador "recuperado" por Rúben Amorim no Braga

O sucessor de Sá Pinto está já a trabalhar nas mudanças que quer introduzir no futebol da equipa e não será surpresa se recorrer ao esquema de três centrais que teve como marca no Casa Pia e nos bês.

A hipótese foi levantada logo que o Braga anunciou a passagem de Rúben Amorim dos bês para o comando técnico da equipa principal e confirmou-se com naturalidade: o central Vítor Tormena é um dos jogadores com quem conta para enfrentar os desafios das várias frentes competitivas que prometem pôr à prova os recursos de um plantel que classificou de "longo". A decisão de manter no balneário o defesa brasileiro, 23 anos, dá força à ideia de que o treinador deverá querer apostar num esquema de três centrais.

Mudança de treinador representou uma nova oportunidade para Tormena. Permanecerá no plantel

Contratado na época passada, depois de se ter estreado em Portugal no Gil Vicente, Vítor Tormena foi cedido ao Portimonense. De regresso à Pedreira, Sá Pinto recorreu a ele em quatro jogos - esteve em três vitórias europeias e no empate com o Gil Vicente - e o facto de não ser aposta regular tornou-o apetecível no mercado de cedências. O Paços de Ferreira era candidato a recebê-lo no plantel, no entanto, com a mudança de treinador, o processo ficou suspenso, à espera de uma palavra do sucessor.

Rúben Amorim, para quem as opções do Braga não são uma novidade, uma vez que já trabalhava no clube, foi claro relativamente à intenção de manter Vítor Tormena, que de dispensável passa a forte possibilidade para vir a alinhar no lado direito de um trio de centrais.

A estreia da nova versão do Braga está marcada para sábado, no Jamor, com o Belenenses, e há a expectativa de saber se as mudanças que já começaram a ser trabalhadas conduzirão de imediato ao recurso a um esquema de três centrais - 3x4x3 -, tal como Rúben Amorim fez com sucesso no Casa Pia e na equipa B, que deixou no segundo lugar. As equipas do terceiro escalão serviram para testar a validade da ideia de jogo do treinador: a primeira viria a subir à II Liga e os bês tiveram uma série de nove jogos sem derrotas.