Mais três jovens lançados no Braga: Artur Jorge mostra a nova fornada

Serdar, Pedro Santos e Rodrigo Macedo foram lançados no decorrer do jogo com o Paços de Ferreira e são as mais recentes caras da aposta do clube em jogadores jovens.

A Academia do Braga continua a dar frutos e o jogo com o Paços de Ferreira ficou marcado pela estreia na equipa principal de mais dois jovens formados no clube.

Pedro Santos, médio-defensivo, e Rúben Macedo, avançado, tiveram o batismo pelos arsenalistas. A estes juntou-se a estreia do turco Serdar.