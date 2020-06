Mais remates, mais eficácia no passe e ainda o golaço: "É uma das características do Trincão"

Trincão esteve particularmente ativo frente ao Vitória e conseguiu, esta temporada, o número mais elevado de disparos: cinco. Acerto no passe (84 por cento) também foi um dos mais elevados

Francisco Trincão assinou um momento sublime no dérbi do Minho, com um golo de fora da área num remate em arco perfeito, que fez um eco tremendo em Espanha. Nos nove golos marcados pelo extremo com a camisola arsenalista, todos nesta época, este foi o que percorreu a maior distância. "Este golo é mais natural do que treinado", afirma Wender, ex-treinador dos bês do Braga e que orientou Trincão na temporada passada.

Trincão marcou sete golos em remates dentro da área e dois em disparos de longe. Frente ao Moreirense, na 18ª jornada, o remate foi em zona frontal de fora da área e tabelou num defesa, ao contrário do de anteontem, obtido praticamente na esquina da área, logo com uma distância à baliza superior. "É uma das características do Trincão, ele insiste nas jogadas pela direita para fletir para o meio e tentar o remate. Oitenta por cento das jogadas do Trincão são assim. Na equipa B ele tentava fazer muito isto, mas não marcou nenhum golo assim. Foi um golo à Wender, também marquei um assim no Sporting", lembra o ex-jogador do Braga.

A verdade é que Trincão saiu do dérbi do Minho com números bem mais agradáveis do que os obtidos nas três primeiras jornadas após a retoma do campeonato. Anteontem, o extremo fez cinco remates, tantos como no somatório dos três jogos anteriores (perante o Boavista ficou mesmo em branco neste capítulo). De resto, este foi o número mais elevado de disparos feitos pelo jogador esta época, igualando o rendimento alcançado na partida com o Portimonense (também com cinco remates à baliza). A média esta temporada situa-se em 3,03 tentativas de golo.

Trincão destacou-se ainda em outro capítulo estatístico no dérbi minhoto; teve uma percentagem de 84 por cento de acerto no passe, superior à média da temporada (75,8), e uma das mais elevadas. Nos jogos com o Paços de Ferreira, Famalicão, Benfica e Moreirense, todos na primeira volta, o jogador teve cem por cento de eficácia nos passes, mas em todos esses jogos teve uma utilização reduzida, ao contrário de anteontem (90").