Lucas Piazon pode valer dois milhões de euros aos cofres do Braga

Oficialmente dispensado, Piazon tem a possibilidade de disputar a Copa Libertadores se regressar ao Brasil para representar o Fortaleza. Agente Giuliano Bertolucci medeia as negociações.

O regresso de Lucas Piazon ao Brasil é um cenário muito provável neste mercado de inverno. Desde que decidiu dispensá-lo em dezembro, a SAD do Braga tem sido sondada por vários clubes e o Fortaleza está na linha da frente para assegurar os serviços do extremo, propondo um empréstimo de uma época, com opção de compra fixada.

Apurado para a Copa Libertadores, o clube da capital do estado do Ceará está empenhado em reforçar o plantel com jogadores de valor incontestável e aposta forte no "novo Kaká", título que Piazon ganhou quando se mudou dos juniores do São Paulo para o Chelsea, em 2011, admitindo investir dois milhões de euros na compra da totalidade dos direitos económicos. Semelhante passo será dado somente no final de novembro de 2022, estando a transferência, segundo apurou O JOGO, ainda dependente de um acordo entre Braga e Fortaleza quanto ao custo do empréstimo.

De acordo com o diário "O Povo", o Braga exige o pagamento de 500 mil euros, enquanto o Fortaleza propõe apenas 200 mil, estando as negociações a ser mediadas pelo agente brasileiro Giuliano Bertolucci. Numa primeira ronda negocial, o clube minhoto só estava disposto a negociar a transferência, em definitivo, do antigo internacional brasileiro sub-20 e sub-23, estabelecendo o valor de dois milhões de euros para 80% do passe, mas as conversações foram evoluindo no sentido de uma cedência com outros contornos. O corte com Piazon não será imediato, tudo apontando, nesta altura, para um empréstimo a termo certo, tornando, ainda assim, menos pesada a folha salarial dos jogadores profissionais do Braga. De saída também estão o central Raul Silva, há muito pretendido por clubes turcos, e o médio-ofensivo Chiquinho, em vias de ser emprestado pelo Benfica a outro clube. A consumar-se o regresso ao Brasil, a primeira aventura de Piazon na Europa ficará marcada por passagens pelo Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo, Rio Ave, para além do Chelsea e Braga.