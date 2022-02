Lucas Mineiro vai ser operado e só volta a competir no final de março

Lesão do jogador brasileiro de 25 anos, contraída a 15 de janeiro, obriga a uma intervenção cirúrgica

O médio Lucas Mineiro tem uma lesão no menisco do joelho esquerdo e vai ser operado, parando entre seis a oito semanas, informou, esta quinta-feira, o Sporting de Braga, quarto classificado da Liga Bwin.

Em 15 de janeiro, no final da derrota com o Marítimo (1-0), da 18.ª jornada da prova, jogo no qual Mineiro participou, entrando aos 67', o treinador Carlos Carvalhal, em alusão ao problema do médio, referiu a intenção de recuperação sem recorrer a uma operação, tendo frisando o "risco" de tal ter de ocorrer.

O clube bracarense informou, esta quinta-feira, que a lesão meniscal necessita mesmo de intervenção cirúrgica, estimando um tempo de paragem entre seis a oito semanas.

O jogador brasileiro, de 25 anos, chegou esta época a Braga, proveniente do Gil Vicente, e realizou 25 jogos, em várias competições disputados pelo emblema minhoto.