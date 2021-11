Liga Europa: Matej Jug vai apitar a visita do Braga ao Midtjylland

Esloveno, de 41 anos, dirige segundo encontro do clube minhoto nas competições europeias.

O árbitro Matej Jug apita, na próxima quinta-feira (25), o jogo entre os dinamarqueses do Midtjylland e o Braga, referente à penúltima jornada do grupo F, que terá início às 17h45, anunciou a UEFA.

O juiz esloveno, de 41 anos, terá como árbitros assistentes os compatriotas Matej Junic e Manuel Vidali e o também esloveno Rade Obrenovic como videoárbitro (VAR).

O Braga, líder do grupo F com nove pontos - precisa de apenas um para carimbar a passagem aos 16 avos da Liga Europa -, reencontra-se com Matej Jug pela segunda vez.

Em setembro de 2017, o árbitro esloveno dirigiu a receção do clube minhoto aos turcos do Basaksehir (2-1), jogo esse relativo à fase de grupos da Liga Europa.