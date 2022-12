Leuven inclinado a pagar ao Braga para ter Mario González

O ponta-de-lança não se afirmou na Pedreira, marcando quatro golos com a camisola arsenalista, mas na Bélgica readquiriu confiança e está a dar cartas. É o segundo melhor marcador do campeonato.

O empréstimo de Mario González ao Leuven, da Bélgica, está a revelar-se bastante produtivo e, por tabela, o Braga prepara-se para retirar dividendos do negócio, seja do ponto de vista financeiro, estando em cima da mesa a possibilidade de receber o valor da cláusula (2,75 milhões de euros), ou desportivo, passando a contar com um jogador que voltou a ser explosivo na hora de rematar.

O emblema belga tem a hipótese de exercer a cláusula de compra do passe até ao fecho da época (o Braga recebeu 250 mil euros pelo empréstimo) e já deu indicações aos minhotos de que está muito agradado com o rendimento do jogador. Além disso, as exibições de Mario González também já despertaram a atenção de clubes mais credenciados da Jupiler Pro League, embora estes apenas possam avançar para um eventual negócio com o Braga se o Leuven não ficar com o goleador espanhol.

Mario González soma 12 golos no Leuven, 11 deles apontados no campeonato, prova na qual é o segundo melhor marcador

Certo é que, em cerca de cinco meses, o ponta-de-lança apresentou um rendimento muito elevado nos relvados belgas. Contabiliza 11 golos em 12 jogos realizados no campeonato e é o segundo melhor marcador da prova, atrás de Paul Onuachu, do Genk, que leva 13. No conjunto de todas as competições, González vai em 12 remates certeiros, o que faz com que seja o jogador contratualmente ligado ao Braga com um rendimento mais eficaz esta época (Vitinha vai em dez golos e Ricardo Horta soma sete, por exemplo).

O Leuven tem jogado, quase sempre, em 4x3x3, com Mario González a assumir-se como referência ofensiva e a revelar-se um autêntico abono de família no campeonato, contribuindo decisivamente para o oitavo lugar da equipa. O espanhol já fez um hat-trick, dois bis e teve uma sequência de quatro jogos seguidos a marcar. Na partida com o Waregem, fora de casa, González entrou ao intervalo e foi a tempo de marcar por três vezes. Contas feitas, em menos de meio ano na Bélgica, o jogador espanhol já suplantou o registo de golos em 2021/22 (quatro golos no Braga e sete no Tenerife).

