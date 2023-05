Al Musrati, médio do Braga

Receção ao Paços não vai contar com elementos como Sequeira, Al Musrati e Castro

A confirmação do terceiro lugar em função do resultado entre Sporting e Benfica (2-2) veio servir as pretensões de Artur Jorge de não forçar nem apressar a disponibilidade de atletas que têm estado limitados.

Assim, fora da receção ao Paços de Ferreira, num processo de gestão, vão estar elementos como Tormena, Sequeira, Castro, Al Musrati e Banza, guardados para a final da Taça de Portugal.