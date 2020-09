Lesionados do Braga com cenários distintos com vista ao FC Porto

Gaitán e Paulinho saíram lesionados do último ensaio de pré-época mas têm perspetivas distintas pela frente

Os dois jogadores do Braga que saíram lesionados do último jogo de preparação, com o Farense, têm perspetivas diferentes de recuperação para a estreia no campeonato, no sábado, no Dragão.

Ainda que esteja dependente da reavaliação média que será feita hoje, Nico Gaitán tem poucas hipóteses de recuperar a tempo, isto levando em conta as primeiras informações sobre o caso. O extremo argentino saiu com queixas no adutor esquerdo, num lance em que esticou a perna para controlar a bola, tendo de imediato feito sinal de que não estava em condições de continuar. Essa perceção do jogador sobre o problema é também significativa e sustenta a hipótese de que não estará pronto para o jogo com o FC Porto.

A situação de Paulinho é diferente. Também com queixas no adutor esquerdo, o ponta de lança espera pela reavaliação médica, mas neste caso há a indicação de que o problema não parece grave e que a saída de campo poderá ter sido por precaução. Tudo indica que o ponta de lança, anteontem associado ao Tottenham, estará pronto para a estreia no campeonato. Rui Fonte e Schettine são por enquanto as baixas certas para o duelo com o FC Porto.