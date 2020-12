Lesão de Galeno: dez dias é o mínimo

Extremo tem lesão no adutor e falha o Boavista. Exame ainda pode ditar paragem mais longa

O último jogo do ano na Pedreira correu mal a Galeno. Anteontem, frente ao Rio Ave, o extremo brasileiro sofreu uma lesão no adutor direito e não escondeu as lágrimas quando saiu do campo. Nesta altura, a primeira avaliação médica ao problema indica que o jogador vai ter de parar, no mínimo, por dez dias, o que o afasta automaticamente da deslocação ao Bessa, na próxima segunda-feira.

No entanto, o caso pode evoluir para algo mais preocupante se for detetada uma rotura maior do músculo, o que apenas poderá ser confirmado com exames que o jogador ainda vai realizar. Caso se confirme este último cenário, a paragem andará entre as quatro e seis semanas, o que significaria o afastamento de Galeno de jogos importantes, como a visita ao Sporting ou a meia-final da Taça da Liga, compromissos agendados para o mês de janeiro.

Certo é que Carlos Carvalhal vai ter de pensar em soluções para o jogo com o Boavista, dado que também não tem Moura disponível. O adiantamento de Sequeira pode ser uma opção a ter em conta, o que também implicaria mudanças no setor recuado da equipa.