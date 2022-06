Leonardo Buta deixa Braga e vincula-se à Udinese por dois milhões de euros

Lateral será colega do compatriota Beto no clube primodivisionário de Itália

Leonardo Buta tornou-se jogador da Udinese. O jovem lateral, de 19 anos, vinculou-se ao emblema da Serie A por cinco épocas (até 2027), apurou O JOGO, tendo já realizado, com sucesso, os exames médicos inerentes à transferência a partir de Braga.

Com a venda de Buta, um dos jovens lançados pelo treinador Carlos Carvalhal, agora no Al-Wahda, os arsenalistas arrecadam dois milhões de euros com o negócio.

Em 2021/22, o lateral, internacional pelas seleções jovens de Portugal, realizou cinco jogos pela equipa principal Braga, um deles na condição de titular, na última edição da Liga Bwin, além de 27 jogos pelos sub-23 e 15 pela formação dos bês.

Ao serviço da Udinese, Buta será colega do avançado compatriota Beto, contratado na época transata. O anúncio oficial da contratação do lateral esquerdo deverá ocorrer, por parte dos emblemas italiano e minhoto, nas próximas horas.

Notícia atualizada às 14h33