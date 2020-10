"Leicester é o favorito e as restantes equipas vão discutir o apuramento"

Carlos Carvalhal avaliou os adversários europeus no Grupo G e deu conta da ambição de chegar o mais longe possível

O Braga ficou colocado no Grupo G da Liga Europa, juntamente com Leicester (Inglaterra), AEK (Grécia) e Zorya (Ucrânia). Carlos Carvalhal nomeou um adversário claramente favorito e deixou, em teoria, a discussão da segunda vaga para as restantes três equipas.

"Para mim, é o regresso a Inglaterra, à Grécia e só faltou à Turquia. São todas equipas difíceis. O Leicester ganhou recentemente por cinco golos ao Manchester City, tem uma equipa muito boa e com muito potencial; para mim, é a favorita do grupo e penso que as outras três equipas irão disputar o apuramento, estando em igualdade, com 50 por cento de hipóteses para cada. O AEK tem uma boa equipa e na Grécía luta pelo título, enquanto as formações da Ucrânia são sempre complicadas", reagiu o treinador do Braga, com a ambição de "chegar o mais longe possível" na competição. "Vamos estar disponíveis para discutir todos os jogos e para os vencer".