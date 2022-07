Leandro Dias deixa o FC Porto e assina pelo Braga

Leandro Dias, reforço do Braga B

Lateral-esquerdo reforça equipa B do emblema minhoto.

Leandro Dias, lateral-esquerdo de 19 anos, deixou o FC Porto e assinou pelo Braga, anunciou esta terça-feira o emblema minhoto.

O jogador, internacional pelas seleções jovens de Portugal, representou a formação sub-19 dos "dragões" na temporada passada - 27 jogos disputados - e assina agora um contrato válido por três épocas com o emblema minhoto, no qual irá jogar pela equipa B.

Braga: "Estou perante uma boa oportunidade. O Braga tem feito uma aposta forte na formação, tem valorizado muito os jogadores e isso pesou na minha decisão de vir para o Clube. Tenho a certeza que o Braga vai ajudar-me a alcançar os objetivos que tenho para a minha carreira."

Objetivos no clube: "Estou muito entusiasmado e sinto que vou ter um grande futuro no Braga. A minha ambição é afirmar-me na equipa B e depois disso traçar novos objetivos, como chegar à equipa principal. Para já, quero jogar e tentar ser titular a época toda. Isso vai depender do meu trabalho diário e por isso estou cá para trabalhar e ajudar o clube."

Características: "Sou um jogador rápido, chego bem à frente mas também sei defender. Gosto de combinar com os meus colegas e, acima de tudo, sou um jogador raçudo. Já analisei a equipa, tem muita qualidade e tenho a certeza que vamos ter um bom futuro pela frente."

Novos desafios: "Este é o primeiro ano como sénior e estou à espera de competir num campeonato com mais maturidade, competitivo e no qual os jogadores são mais fortes, tal como é a Liga 3. Penso que será bom para mim porque vou ganhar e desenvolver mais capacidades e com isso tornar-me um jogador melhor."

