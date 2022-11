Lateral-esquerdo do Flamengo está no radar do Braga para janeiro

Sociedade desportiva do Braga está a tentar, segundo a Imprensa brasileira, o empréstimo de Ramon.

O reforço do corredor esquerdo da defesa é a prioridade do Braga para janeiro, mês em que reabrem as inscrições, e o lateral Ramon está entre os nomes considerados. O defesa do Flamengo, de 21 anos, chegou a ser tentado no verão passado e, de acordo com o diário brasileiro "Dia", a sociedade desportiva propõe desta vez um empréstimo válido por 12 meses, com opção de compra do passe.

A Imprensa brasileira detalhou ainda que o clube do Rio de Janeiro só libertará Ramon, que nesta ano esteve emprestado ao Red Bull Bragantino, depois de fechar a contratação de Ayrton Lucas, pertencente ao Spartak de Moscovo.

A confirmar-se a chegada deste (ou de outro) lateral, o Braga deverá transferir o colombiano Borja, mantendo-se Sequeira como opção para o lado canhoto.