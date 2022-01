Último classificado do campeonato espanhol tentou Abel Ruiz, mas sem sucesso

Abel Ruiz, avançado do Braga

O portal digital espanhol Super Deporte avança este domingo que o Levante, lanterna vermelha da LaLiga, sondou a possibilidade de poder contar com Abel Ruiz a título de empréstimo. Braga só equaciona saída em definitivo, pelo que o negócio afigura-se improvável

Em busca de um avançado que permita a saída de Dani Gómez, avançado de 23 anos que está a ser alvo de abordagens do Rayo Vallecano e de emblemas da segunda divisão espanhola, o Levante contactou a SAD do Braga sobre a disponibilidade de Abel Ruiz, mas a resposta não foi a esperada.

Segundo a publicação, os responsáveis do Levante pretendiam uma cedência do avançado de 22 anos, mas os minhotos não estão interessados em ver o dianteiro sair nesta altura, especialmente se não for através de uma compra definitiva, pelo que o negócio não parece ter margem para avançar.

Esta época, Abel Ruiz leva dois golos e uma assistência em 22 jogos pelos Guerreiros do Minho até ao momento.