Diego Lainez entrou no início da segunda parte do jogo da Taça de Portugal contra o Moreirense e perto do final do tempo regulamentar apontou o golo decisivo que leva os bracarenses aos oitavos de final da prova. Recebeu de calcanhar de Banza e disparou forte de pé esquerdo. Foi o 2-1 final, aos 88. Veja o golo