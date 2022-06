Jovem guarda-redes sub-19 do Braga assina um contrato profissional

João Carvalho, jovem guarda-redes do Braga

João Carvalho comprometeu-se até 2026

João Carvalho, um dos mais utilizados na equipa sub-19 do Braga em 2021/22, vinculou-se, através de um contrato profissional, ao Braga nas próximas quatro épocas (até 2026), anunciou, esta quarta-feira, o clube minhoto.

"Estou muito feliz e orgulhoso por todo o trajeto. Assinar um contrato profissional com este grande clube, que nos dá tudo para chegar a patamares superiores, deixa-me muito feliz. É sinal que o trabalho está a ser bem feito", reagiu João Carvalho.

O jovem guarda-redes, internacional pelas seleções jovens de Portugal, vai integrar, após três com a camisola do Braga, a equipa sub-23 dos arsenalistas em 2022/23 e por esta pretende atuar com "regularidade", face a um objetivo a longo prazo.

"Quero, no espaço de cinco anos, chegar à equipa principal. O jogo tem outra intensidade, outra exigência a nível mental. Os jogadores são mais velhos, mais experientes. Esse nível deixa-me mais próximo de uma realidade da equipa A, o que é muito positivo", referiu João Carvalho, em declarações aos meios do Braga.