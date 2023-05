Jovem defesa senegalês a caminho da equipa B do Braga

Seydou Sano chega a Braga a custo zero, mas a transferência só será oficial após o Senegal terminar a participação no Mundial sub-20.

Seydou Sano, central senegalês de 18 anos, vai reforçar a equipa B do Braga a custo zero, esperando-se que a transferência seja oficializada após o Senegal terminar a participação no Mundial sub-20, que arranca este sábado na Argentina.

De acordo com a imprensa internacional, o jovem defesa vai assinar por três temporadas com os minhotos, sendo que o US Gorée, do Senegal, vai ficar com uma percentagem do seu passe.

Sano foi titular indiscutível na recente conquista do Senegal da Taças das Nações africanas de sub-20, alinhando de início nos seis jogos que a seleção disputou.

Quanto ao Mundial sub-20, o Senegal está integrado no Grupo C e vai arrancar a prova diante do Japão, seguindo-se confrontos com Israel e Colômbia.