José Fonte regressa ao futebol português para representar o Braga

Experiente central era um desejo antigo de António Salvador.

José Fonte é o mais recente reforço do Braga. Segundo O JOGO apurou, o experiente defesa-central já chegou a acordo com os arsenalistas, assinando um contrato válido por um ano.

Uma opção de peso para o eixo defensivo, poucos dias depois de a SAD minhota ter garantido a aquisição do médio internacional uruguaio Rodrigo Zalazar (ex-Schalke 04).

O internacional português, de 39 anos, chega este domingo a Braga e terça-feira parte com a equipa para o estágio no Algarve. José Fonte regressa pela porta grande ao futebol português, depois de 16 anos no estrangeiro. Nas últimas cinco épocas esteve ao serviço do Lille, tendo capitaneado a equipa pela qual venceu um campeonato (2020/21) e uma Supertaça de França (2021).

José Fonte era um desejo antigo do Braga, nomeadamente do presidente António Salvador. O JOGO sabe, inclusive, que os bracarenses já tinham tentado contratar o central há dois anos, numa altura em que estava em final de contrato com o Lille, mas o salário, então incomportável para a realidade da SAD bracarense, adiou o sonho.

Além da qualidade inquestionável de José Fonte, campeão da Europa de 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2018, o Braga garante um jogador experiente, com 39 anos e 50 internacionalizações pela Seleção A. Num eixo defensivo com jovens promissores como o turco Serdar e o francês Niakaté, faltava uma voz de comando, a exemplo do que acontece, aliás, no FC Porto (Pepe, 40 anos), Benfica (Otamendi, 35) e Sporting (Coates, 32). Chega ainda a Braga já com experiência nas competições europeias, concretamente na Liga dos Campeões.