José Fonte: "Já não me lembrava do quão bom é o nosso país"

José Fonte fez, esta segunda-feira, a antevisão ao jogo com o Backa Topola, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Na primeira mão, os arsenalistas venceram por 3-0 na Pedreira.

O que tem dito ao grupo: "Uma mensagem de calma, inclusive o treinador falou e bem quando disse que não estava tudo bem quando ganhámos 3-0 na qualificação da Champions e agora não está tudo mal porque perdemos com o Famalicão. Acreditamos nas nossas qualidades e do nosso trabalho. Sabemos que a época vai ser longa. É óbvio que gostaríamos de ter começado com uma vitória em casa perante os nossos adeptos, não foi possível, mas queremos o mais rapidamente possível ganhar os pontos que perdemos. Agora o foco é ganhar o jogo de amanhã".

Não jogou no ultimo jogo: "Compete-me estar preparado para tudo e aceitar as decisões do treinador. É isso que tenho feito sempre na minha carreira. Amanhã, se for chamado, estou preparado. Estou preparado para dar o meu contributo à equipa, jogue ou não".

Adaptação ao Braga: "Estou muito feliz pela forma como tenho sido recebido e tratado por todos. Já não me lembrava do quão bom é o nosso país, foram 16 anos a jogar fora do nosso país. Estou extremamente feliz por estar em Portugal, acima de tudo em Braga. Apercebi-me da grandeza do Braga imediatamente, com todas estas condições que temos à disposição. Não há desculpas, o Braga está entre os maiores de Portugal. A vontade de trabalhar é imensa e de poder atingir os objetivos com o grupo".

Título de campeão: "O sonho é ser campeão. Vamos trabalhar muito para isso. Sei das dificuldades que vamos enfrentar. Não fujo à ambição que tenho. O sonho é conseguir algo histórico em conjunto com todo este grupo. Vamos trabalhar muito para conseguir isso, sempre conscientes das dificuldades perante as outras equipas que também têm objetivos e são muito fortes. O sonho ninguém nos pode matar".