José Fonte: "Já me tinha esquecido do quão bom é estar no nosso país"

Declarações à Sport TV de José Fonte, defesa-central do Braga, após o empate 1-1 com a Roma, num particular de pré-época realizado esta quarta-feira no Algarve.

Reencontros: "Sim, há muitos amigos, histórias, memórias, é sempre bom rever a malta."

Regresso a Portugal: "Tem sido... já me tinha esquecido do quão bom é estar no nosso país, com amigos, família, adeptos portugueses."

Chegada a Braga: "Uma das coisas que me pediram foi comunicação, liderança, trazer experiência que a equipa precisa. Só com comunicação consegues ligar posições, concentrar, estar nas posições certas. Estamos a tentar melhorar, a trabalhar bem, forte, foi um bom teste com uma boa equipa, um jogo difícil. Mas há muito a melhorar e temos de nos preparar mais."

Objetivos do Braga: "Sinto que há muita qualidade, ambição e capacidade de trabalho. Os nossos objetivos e sonhos passam por ganhar títulos, para isso temos de trabalhar juntos, estar no mesmo barco, trabalhar todos os dias imensamente para o atingir."