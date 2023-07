José Fonte cumpre a promessa ao irmão Rui: "Só falta ser campeão"

Defesa-central realiza o desejo de jogar pelos arsenalistas e agora só lhe falta ser campeão nacional. Rui Fonte, antigo jogador do Braga, acredita que estão reunidas todas as condições para que o irmão tenha sucesso no clube. Em jeito de brincadeira, diz até que o defesa chega com dois anos de atraso.

O Braga queria José Fonte há dois anos e o central também já tinha mostrado interesse em jogar na Pedreira para ser campeão. A história foi recuperada ontem nas redes sociais, mal O JOGO noticiou a transferência em primeira mão. "Hoje em dia vão buscar tudo", responde Rui Fonte, bem humorado, quando convidado a contar uma história que tem quatro anos.

Nessa altura, o avançado estava de regresso a Braga, enquanto o central se manteve no Lille. "Zé, o Braga espera-te", escreveu o mais novo dos irmãos, recebendo a resposta de imediato. "Se daqui a dois anos me quiserem, será uma honra representar o Mágico e ser campeão", escreveu, na rede Instagram, o central campeão da Europa em 2016.