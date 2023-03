Jorge Jesus para Salvador: "Nessa altura era o Braguinha, mas agora é o Braga"

António Salvador em entrevista aos meios de comunicação do Braga a assinalar os 20 anos como presidente do clube minhoto. Algumas figuras ligadas à história dos arsenalistas e do futebol português deixaram mensagens ao dirigente.

Jorge Jesus: "Partilhei consigo um ano de trabalho, em 2008/09, e, nessa altura, era o Braguinha, mas agora é o Braga, que tem crescido cada vez mais. Tem sabido escolher as pessoas certas para trabalhar consigo. Desejo que o seu sonho do Braga ser campeão seja realizado. Está de parabéns. Tem feito uma obra notável. Se um dia vier a Istambul, vou recebê-lo de braços abertos. Criamos uma amizade muito grande fora do futebol. Desejo-lhe os maiores sucessos do mundo, numa altura em que o Braga está a intrometer-se entre os três maiores rivais. Acredito muito naquilo que você está a fazer."

Domingos Paciência: "Foram os melhores anos da minha carreira de treinador e devo isso também por estar ao meu lado, pelo forma como trabalhou e liderou. Foi um orgulho. Acredito que vai continuar a ser exigente, porque seu bem como trabalha e as suas competências."

Paulo Fonseca: "Os meus parabéns por estes 20 anos de presidência no nosso Braga. São 20 anos de dedicação, trabalho e sucesso. Hoje o Braga é um clube de sucesso, com futuro, ambicioso e respeitado pelo mundo todo. Foi um prazer enorme ter trabalhado consigo. Fizemos uma equipa forte, ambiciosa e que conquistou a Taça de Portugal, um dos nossos desejos. Espero que venham muitos mais anos de presidência e com muito sucesso."

Carlos Carvalhal: "Conheço o presidente António Salvador desde os seus 18/19 anos. Na altura ele perfilava-se como presidente do Bairro da Misericórdia. Tornámo-nos amigos através de um amigo comum, o Manuel Costa. Passados 20 anos, a obra está feita. O Braga é um clube com infraestruturas ao nível do melhor, ao nível do capital humano muito bom, com equipas muito competitivas. É um clube organizado, com êxitos em várias modalidades. O sonho tornou-se realidade. Felizmente dei o meu contributo para o engrandecimento do clube. Acredito que o melhor ainda está para vir."

Fernando Gomes (presidente da FPF): "Foi há 20 anos que António Salvador tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida. O clube do seu coração atravessava momentos difíceis, com uma perspetiva de descer de divisão. Transformou o clube, conquistou títulos e tem-se afirmado nos primeiros lugares. Conquistou muitos pontos para o ranking de Portugal. Tem sido um clube formador, inclusive de treinadores de excelência como Jorge Jesus, Abel Ferreira, Rúben Amorim e Jesualdo Ferreira. Passados 20 a nos, António Salvador conduziu o Braga num patamar de excelência no futebol português. Continue com essa força, vivacidade, profissionalismo e tenacidade para conseguir mais êxitos para o seu clube."

Pedro Proença (presidente da Liga): "Em nome da Liga, e enquanto presidente, quero dar os parabéns por estes 20 anos do seu legado. Atrevo-me a dizer que há um Braga antes e depois de António Salvador. Hoje em dia é um clube que é uma referência para a Liga Portugal, um clube que soube crescer e que tem uma visão. É um clube com capacidade para criar talento: Que venham mais 20 anos com uma liderança forte."