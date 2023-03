"Jogos em casa com os três grandes? É uma marca que não acontecia há 13 anos"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, no Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Chave para ter sucesso enquanto treinador: "Depende sempre da nossa disponibilidade para aprender, partilha é sempre importante. Escutar quem está nos patamares mais altos, há uma plateia que é toda comum ao sonho de quem pretende estar ao mais alto nível enquanto treinador. Estou satisfeito e feliz por partilhar minha experiência, aprender com outros que não estejam necessariamente no patamar mais alto".

Como lida com os jogadores que cumprem Ramadão? "Tenho três jogadores a fazer Ramadão. Temos um plano definido já, tivemos cuidado, termos equipas que nos suportam ciências diferentes que nos acompanham e ajudam o nosso trabalho. Já nos reunimos nesse sentido para percebermos como podemos minimizar o impacto deste mês de Ramadão nos três jogadores".

​​​​​​​Sente que o Braga mostra identidade na forma como joga? "Identidade tem-se mostrado nos resultados e trabalho que temos feito. Equipa perfeitamente identificada com o que é ser Braga, equipa que tem sentido e sabido os valores que nos guiam. Já alguns meses se passaram, já somos avaliados de forma diferente, mas tenho a certeza que conhecimento da formação teve peso na minha escolha para treinador, pela potenciação da formação. Satisfeitos com o que temos feitos a esse nível, mas também sobre a identidade e o que é ser Braga".

Ainda não perdeu em casa frente aos três grandes: "Tivemos quatro jogos com essas equipas, nenhuma ganhou em Braga. Estamos a fazer bem o nosso trabalho, a crescer e a evoluir a cada ano. É uma marca que não acontecia há 13 anos. Satisfeitos por isso, mas focados nos próximos jogos, com a preocupação de sermos consistentes e melhores e fazer uma segunda volta melhor que a primeira".