Artur Jorge, treinador do Braga

Redação com Lusa

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a vitória por 1-0 no terreno do Gil Vicente, este domingo.

Análise ao jogo: "Entrámos muito fortes na primeira parte, com a estratégia de fazer um golo cedo. Conseguimos dominar toda a etapa inicial e criámos muitas oportunidades de golo, mas não fomos tão eficazes. Acabámos por ter uma fase final do jogo sofrida, porque só conseguimos a vantagem de um golo."

Subida ao segundo lugar: "O impacto [da subida ao segundo lugar] é zero. É mais um jogo que ganhámos, justamente, somámos mais três pontos. Felizes pelo segundo lugar, mas ainda estamos à 11.ª jornada e há muito campeonato pela frente. Ainda temos muita margem de progressão e muito trabalho para fazer."

Sobre o pouco tempo para preparar este jogo: "Em 18 dias tivemos seis jogos. Causa desgaste, a equipa acaba por se ressentir. No final notei algum cansaço nos jogadores, mas foram bravos e deram tudo para segurar esta vantagem e conseguir o principal objetivo, que era a vitória."

Sobre se este jogo devia ter sido adiado: "Vou repetir o que disse o Rúben Amorim. Acho descabido e demonstra o mau planeamento da Liga, a 48 horas deste jogo, estar a falar de adiamento. Temos um planeamento com antecedência e seria descabido. Eu próprio não queria adiar o jogo, porque sabia que a equipa ia estar pronta para lutar pela vitória e os jogadores preparados para fazer esquecer o jogo de Berlim [para a Liga Europa]."