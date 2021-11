Jogo da Luz trouxe baixa de peso para o Braga até final da temporada

Sequeira lesionou-se no encontro da ronda 11 do campeonato.

Sequeira não volta a ser opção para Carlos Carvalhal no Braga durante esta temporada. O defesa saiu lesionado do encontro com o Benfica e os exames realizados confirmaram o pior cenário: lesão ligamentar com necessidade de cirurgia.

"Na sequência da lesão contraída no encontro frente ao Benfica, e após realização de exames complementares na manhã de hoje [segunda-feira], comunica-se que Nuno Sequeira sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será submetido nos próximos dias a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição nesta temporada", comunicou o clube minhoto.

Sequeira, 31 anos, fez 13 jogos esta temporada e era um dos elementos mais importantes no esquema de Carvalhal. Saiu de maca ainda na primeira do encontro com o Benfica, que terminou com uma goleada por 6-1.