Jogo com o Rio Ave pode ficar marcado por uma estreia no Braga

Serdar, central turco do Braga

Com Niakaté castigado e Paulo Oliveira em dúvida, devido a problemas físicos, o defesa-central Serdar, ex-Besiktas, será a solução para jogar ao lado de Tormena no eixo da defesa.

Serdar poderá ser titular pela primeira vez amanhã à noite, na receção ao Rio Ave. O defesa-central francês Niakaté vai cumprir castigo, como consequência da expulsão na visita a Guimarães, onde o Braga perdeu por 2-1 na última segunda-feira, e Paulo Oliveira está em dúvida.

O central de 31 anos apresentou queixas físicas após o jogo com o Vitória - motivadas por um lance ocorrido mesmo na parte final do dérbi -, tem treinado de forma condicionada e está, por isso, em dúvida, para o encontro contra a equipa de Vila do Conde.

Se se confirmar a indisponibilidade de Paulo Oliveira - utilizado em 28 jogos esta temporada, 14 dos quais para o campeonato -, Artur Jorge terá de optar por Serdar para jogar no eixo da defesa, ao lado de Tormena, o central do plantel bracarense mais utilizado: tem 30 jogos, 20 dos quais para o campeonato.

Contratado no verão do ano passado ao Besiktas, da Turquia, onde fez toda a formação, tendo alinhado em 14 jogos na equipa principal na época passada, o defesa-central turco de 20 anos ainda só participou em dois jogos pelo conjunto orientado por Artur Jorge, totalizando apenas 13 minutos.

Na estreia com a camisola dos arsenalistas, em dezembro do ano passado, Serdar entrou aos 86" na receção ao Paços de Ferreira, para a Taça da Liga (2-0), e mais recentemente, em Florença, jogou os últimos nove minutos da segunda mão do play-off da Conference League contra a Fiorentina, que os minhotos perderam (3-2).

Pela equipa B, liderada por Custódio Castro, Serdar participou em cinco jogos da Liga 3, o último dos quais a 23 de janeiro, em Fão, na derrota com o Paredes (0-1).

Como Guilherme Soares, também o central não treinou esta semana com a equipa A, Serdar será, por isso, a única alternativa para ocupar a vaga de Paulo Oliveira, caso o experiente jogador (147 jogos na I Liga) não recupere a tempo de ser opção para o compromisso da 23.ª jornada.