Yan Couto, lateral brasileiro que foi oficializado este sábado como reforço do Braga, falou aos canais de comunicação do clube sobre a mudança para a Cidade dos Arcebispos, por empréstimo do Manchester City.

Elogio ao Braga: "Sinto-me honrado por vestir as cores do Braga, é uma honra, trata-se de um clube muito grande de Portugal e da Europa. Vou dar o melhor para ajudar o clube."

Carinho pelo clube: "Acompanho o Braga há muito tempo, tenho um carinho muito grande pelo clube. No Brasil acompanhamos a Liga portuguesa, jogava com o Braga no modo carreira do FIFA. Quando se interessou por mim fiquei feliz, quando o meu empresário me falou sobre o Braga disse que queria vir para cá."

​​​​​​​Autorretrato: "Sou um lateral de estilo brasileiro, muito ofensivo, ajudo a equipa no ataque. Creio que posso ajudar com assistências, golos, com técnica. Creio que vou poder ajudar no ataque e, na defesa, quero ser consistente."

​​​​​​​Objetivos da época: "Vamos lutar a cada jogo para conquistar a vitória. Vim para melhorar como jogador, para ser um ano de sonhos e realizações. Vamos jogar a Liga Europa, a Liga portuguesa, espero que tenhamos os maiores objetivos, vim aqui para deixar a minha marca."

Agradecimento aos adeptos: "Obrigado a todos os adeptos que têm mandado mensagem no Instagram. Estava a ver todas, foi um grande apoio na minha decisão, quero ajudar o clube esta temporada, mostrar garra e entrega. Espero que seja uma grande época para mim e para o clube."