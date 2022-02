Jogador do Vitória a fazer pirete no centro da polémica: "Um exemplo de não saber ganhar"

Partilha nas redes sociais mostra Miguel Maga a fazer piretes em direção das bancadas do D. Afonso Henriques

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga, partilhou na imagem na rede social Twitter. Uma fotografia de diversos jogadores do Vitória de Guimarães no final do dérbi com o Braga e na qual surge Miguel Maga a fazer piretes em direção de uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques.

"Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que hoje não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol. Seguimos juntos", pode ler-se no tweet.