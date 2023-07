"Não se fala muito da liga portuguesa, mas sabemos que é um jovem com potencial..."

Eskilsson foi o primeiro sueco a jogar em Braga e um dos primeiros em Portugal. Memórias reavivadas com a mudança para Vigo do filho, Swedberg, colega de Joe Mendes, lateral minhoto, no Hammarby

Joe Mendes é o quinto sueco em Braga e o que chegou mais jovem a Portugal, na comparação com Rodlund, Bo Andersson, Eskilsson e Soderstrom. O primeiro a chegar foi Hans Eskilsson, em 1989/90, já com uma época feita no Sporting. Dele guarda-se a visão de um avançado imponente, atlético, com longos e densos caracóis. Na passagem pela cidade dos arcebispos, foi opção em 21 jogos e marcou dois golos, saldo curto para o homem que chegara ao nosso país vindo do Hammarby e com rótulo de internacional.