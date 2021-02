João Novais sobre o agregado da eliminatória: "Resultado é desnivelado"

Declarações de João Novais, médio do Braga, após a derrota por 3-1 com a Roma, já depois de um desaire por 2-0 na primeira mão.

O médio João Novais considera que o 5-1 final resultante das duas mãos é um resultado "desnivelado", mas que se deve a uma segunda parte do Braga jogada "mais com o coração do que com a cabeça". Para o jogador português, o golo marcado pela Roma na primeira parte dificultou ainda mais a tarefa de tentar reverter o rumo da eliminatória e o segundo tempo foi disputado com ambição, mas já com muito coração.

João Novais sublinha que os bracarenses mostraram ser uma grande equipa e diz que, apesar de agora o calendário ficar menos apertado, fruto da eliminação da Liga Europa, o afastamento da competição não é positivo. "Se estamos nesta posição é porque fizemos por isso. Assumimos a responsabilidade de ter esta sobrecarga de jogo. Se pudéssemos ter mais ainda, era bom sinal. Não vejo de forma positiva a eliminação", explicou.