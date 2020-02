João Novais: "Saímos com um sentimento de profunda injustiça"

Médio do Braga lamentou o adeus à Liga Europa, depois de nova derrota com o Rangers, adversário que a equipa esteve a vencer por 2-0, no jogo da primeira mão. Ficou a sensação de que o final poderia ter sido diferente para os da Pedreira, admitiu na Sport TV.

O que falhou: "Faltou a finalização. No conjunto das duas mãos, fomos bastante infelizes nesse aspecto. Em Glasgow, então, foram gritantes as oportunidades de golo que tivemos. Não as concretizámos, tal como hoje. O Rangers teve algumas, uma delas concretizou em golo e nós fomos atrás do resultado, se calhar mais com o coração do que com a cabeça, mas tinha de ser assim. Ficamos extremamente tristes com o resultado. Há que levantar a cabeça. Temos um jogo importante neste fim-de-semana."

Sensação de que a eliminatória podia ter resolvida na primeira mão: "Claro que sim. As oportunidades que tivemos, sobretudo em Glasgow, foram gritantes e podíamos ter vindo para esta segunda mão... não digo já qualificados, mas, com um resultado muito melhor. Saímos desta eliminatória com um sentimento de profunda injustiça."

Campeonato: "Só temos de estar orgulhosos da campanha que fizemos nesta Liga Europa: uma fase de grupos irrepreensível, nesta eliminatória não fomos eliminados por falta de qualidade, mas por falta de golos, porque a qualidade de jogo esteve sempre presente, quer aqui quer em Glasgow. Saímos com essa sensação, mas, temos muito campeonato ainda pela frente, muitas coisas boas a fazer."