João Novais e a Taça: "As equipas dos escalões secundários dão a vida nestes jogos"

João Novais abordou o compromisso do Braga, frente ao Torreense, nos oitavos de final da Taça de Portugal

O centenário do Braga: "Está a ser um ano atípico e, obviamente, seria muito melhor se pudéssemos comemorar o centenário tendo os adeptos do nosso lado, tanto em casa como nos jogos fora. Não sendo possível, tudo iremos fazer para honrá-los e honrar o clube neste ano tão especial".

Torreense lidera a série F do Campeonato de Portugal e ainda não perdeu: "Todos os jogos da Taça de Portugal são difíceis. E o jogo da Trofa foi um bom exemplo disso, contra uma equipa do mesmo escalão. Colocaram-nos imensas dificuldades e, por isso, teremos de estar ao nosso melhor nível diante do Torreense, jogando com grande seriedade. Só assim poderemos fazer um bom jogo".

Atitude: "As equipas dos escalões secundários dão a vida neste tipo de jogos. Transformam um jogo da Taça num jogo único e há muita qualidade nessas formações. Têm bons processos de jogo e, por isso, acredito que o Torreense vai querer fazer tudo e mais alguma coisa. Estamos preparados para isso, sabendo de antemão que se metermos no jogo toda a nossa qualidade e empenho poderemos sair do jogo com um bom resultado. Sabemos o que vai na cabeça dos jogadores do Torreense".

Episódio em 2012 pelo Leixões, frente ao Braga: "Já estive do outro lado e sei o que pensam os jogadores. Fizemos desse jogo o mais importante da época, esquecendo até o campeonato, e acabámos por levar a eliminatória para o prolongamento".

Motivação: "Não há melhor motivação do que estarmos em todas as competições e queremos fazer ainda melhor".

Expectativas: "As minhas expectativas são elevadas. Um jogador do Braga só pode pensar assim, fazendo o melhor possível para ajudar a equipa. Estou sempre preparado para jogar, sabendo que temos um plantel muito competitivo".