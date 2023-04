"Jesus dizia que eu não sabia fazer mais nada, mas levou um golo assim na Luz"

Iuri Medeiros trabalhou com Jesus no Sporting

Iuri Medeiros, um dos destaques do Braga nesta época, recordou tempos passados no Sporting.

Iuri Medeiros não passou ao lado de pormenores e curiosidades da sua carreira no podcast do Braga "Pod Next" A aventura futebolística de um talento excecional que se mostrava nos Açores teve o seu passo decisivo aos 9 anos, quando deixou o Faial para jogar no Sporting. O destino inicial era outro.

"Foi uma situação algo complicada, vim primeiramente para captações do Benfica, fui escolhido num lote de 80. Fui aos Açores buscar as minhas coisas e voltei para ficar no Benfica, primeiro parei em Rio Maior em casa de uns tios, e quando voltei à estrada com o meu irmão na direção do Seixal ligou-me o Aurélio Pereira a dizer que gostava muito que fosse para o Sporting. Eles sabiam que eu era sportinguista e respondi que queria ir ao torneio que me propunham. Acabei por ficar", recordou Iuri, analisando o seu talento a partir da influência de casa.

"Agradeço muito aos meus irmãos, foram jogadores e nas ilhas todos diziam que eles eram os melhores. Já jogava com eles num campo, começaram a ensinar-me muitas coisas, fui aprendendo e cheguei onde cheguei. Na altura dizia à minha mãe que ia para a escola, mas só ia mesmo para o campo da escola", precisou Iuri Medeiros, saltando para curiosa vivência com Jorge Jesus, quando apanhou o técnico no Sporting. Primeiro o contexto do seu golo característico, golo banana.

"É algo que faço com naturalidade num jogo. Se tenho oportunidade de fazer golo, remato assim porque é um ponto forte que tenho. Quando estava no Sporting, treinava, dava uma banana e fazia golo com frequência. O Jesus lá dizia que eu só sabia fazer isso, não sabia fazer mais nada. Eu ria-me, claro! A verdade é que acabou por levar um golo assim na Luz [em 2020/21]", frisou Iuri Medeiros.

"Podia-lhe ter mandado uma mensagem. Nos festejos passei por ele mas não quis olhar para ele, preferi ir festejar com os companheiros", contou.