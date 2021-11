"Jamor? Em Inglaterra um jogo começou mais tarde porque os adeptos estavam na autoestrada..."

Treinador do Braga contou um exemplo passado no Championship, segundo escalão do futebol inglês, para abordar o que ocorreu no Belenenses-Benfica

A abrir a conferência de Imprensa do Braga, destinada a projetar o jogo com o Vizela, Carlos Carvalhal não esperou pela pergunta sobre os acontecimentos no Jamor, no último sábado, e abordou o tema com um exemplo concreto, ocorrido em Inglaterra, quando orientava o Sheffield Wednesday.

"Antes que me perguntem algo sobre o jogo entre o Belenenses e o Benfica, só quero transmitir este acontecimento que se passou comigo e depois tirem as vossas conclusões. Num jogo entre o Sheffield e o Bolton, quando a minha equipa estava no aquecimento, um delegado da Football Association [FA] veio ter comigo e disse-me que o jogo ia ser atrasado por 30 minutos, porque havia um grave acidente na autoestrada e os adeptos estavam retidos. Comunicou-me apenas isso e deixou ao meu critério se continuava ou não com o aquecimento. Portanto, esta é a minha resposta à questão do Jamor. Atrasaram um jogo para que os adeptos pudessem estar no estádio", contou o treinador do Braga, que não se quis alongar mais sobre o tema, embora tenha deixado no ar, com o exemplo dado, que a responsabilidade era da Liga.