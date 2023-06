Já se trabalha em Braga: "Objetivo é fazer mais uma época de grande nível"

Paulo Oliveira falou sobre a ambição para 2023/24, em declarações reproduzidas pelo Braga no primeiro dia da pré-época.

Nova época: "É sempre bom voltar a estar com as pessoas com quem partilhamos grande parte do ano e também acolher os novos jogadores. Tivemos tempo para descansar, recuperar de uma época longa e desafiante. As baterias estão carregadas para o que aí vem e queremos entrar com o pé direito na nova temporada".

Metas: "O nosso objetivo é dar continuidade ao que fizemos nos últimos anos e fazer mais uma época de grande nível. Queremos corresponder às expectativas e, enquanto grupo, a nossa ambição passa por estar prontos o mais cedo possível para encarar os jogos que temos pela frente, já a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões".

Reforços: "No Braga procuramos sempre receber bem os novos jogadores. Desde o primeiro dia que todas as pessoas com quem lidamos, jogadores e staff, estão à disposição para quem chega ao clube pela primeira vez. Sabemos que a união do grupo é fundamental para conseguirmos alcançar os resultados que queremos".