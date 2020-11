Já esteve nos planos do Leicester e agora mostra o que vale pelo Braga

Defesa-central Bruno Viana esteve na agenda do Leicester nas duas últimas épocas. Um jogo para se mostrar.

O jogo com o Leicester chega na altura certa para Bruno Viana. O defesa-central, que no último jogo, frente ao Famalicão, elevou para dois o número de golos marcados esta temporada, já esteve mais do que uma vez nos planos do Leicester.

Em 2018/19, o rendimento do brasileiro despertou a atenção dos olheiros dos "Foxes" e, na última época, também houve observações, embora sem conversas concretas com o Braga em qualquer um dos casos. Houve, sim, abordagens e avaliações feitas ao jogador.

Desta forma, Bruno Viana é um nome bem conhecido no Leicester e o jogo desta noite está a ser encarado com especial significado pelo defesa, que vai ter a oportunidade de mostrar ao vivo as suas qualidades. Aliás, não foi apenas o Leicester que mostrou interesse no central, porque também o Leeds já fez observações, isto numa altura em que competia no Championship.

E se a Liga Europa é uma montra apetecível para qualquer atleta, jogar num estádio inglês, contra o atual segundo classificado da Premier League, pode ainda ser um chamariz maior. Além dos dois golos marcados, Bruno Viana é um dos totalistas da equipa.