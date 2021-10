Iuri Medeiros: "Tento fazer o que o Messi faz"

ENTREVISTA >> Segundo melhor marcador do Braga, atrás de Ricardo Horta, o extremo Iuri Medeiros acredita que o clube está a dar os passos certos para um dia poder lutar pelo título de campeão.

Prometeu muito no início, depois passou por uma estagnação e agora voltou ao topo. Ainda vai a tempo de fazer o quê na carreira?

-Eu precisava de estabilidade nesta fase e o Braga deu-me isso; estou muito grato ao clube. Fui muitas vezes emprestado, fazia-me confusão ter que andar a trocar sempre de casa e o que isso implicava para a minha família. No Braga encontrei estabilidade. É um clube que dá todas as condições para os jogadores pensarem apenas em dar o máximo. É um clube com infraestruturas de topo e uma estrutura muito forte. No passado ia para um clube e no final da época já sabia que ia mudar novamente. Agora tenho todas as condições para mostrar o meu futebol.