Iuri Medeiros transferido pelo Braga: confira o valor do negócio

Extremo português prossegue a carreira no Dubai, ao serviço do Al Nasr.. Braga recebe três milhões de euros limpos pelo negócio.

Iuri Medeiros é reforço do Al Nasr. O Braga chegou a acordo com o emblema do Dubai, num negócio que rende aos cofres da SAD minhota três milhões de euros limpos.

O extremo de 28 anos era uma das principais peças da equipa, que representou nas três últimas épocas, primeiro por empréstimo dos alemães do Nuremberga e depois a título definitivo.

Formado no Sporting, Medeiros regista ainda passagens por Arouca, Moreirense, Boavista, Génova (Itália) e Légia (Polónia).