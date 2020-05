Iuri Medeiros perto de regressar à I Liga: confira todos os pormenores

Jogador do Nuremberga, da Alemanha, tem a possibilidade de regressar a Portugal depois de uma época com escassa utilização

O Braga está a trabalhar na contratação de Iuri Medeiros, extremo de 25 anos que representa o Nuremberga, da segunda divisão da Alemanha.

De acordo com o que foi possível apurar, o dossiê já se encontra numa fase avançada e aponta para a compra do passe do ex-jogador do Sporting, vendido no último verão ao clube alemão por dois milhões de euros. De resto, os leões têm direito a dez por cento de uma eventual venda dos direitos económicos do extremo.

Apesar de o campeonato ainda não ter sido retomado, o Braga já está a apontar baterias para a próxima temporada no que diz respeito à construção do plantel, tanto mais que há jogadores que estão de saída, como Palhinha e Francisco Trincão. O objetivo é não mexer muito no grupo de Custódio e fazer contratações cirúrgicas tendo em conta as saídas.

Ora, caso a aquisição seja realmente concluída, Iuri Medeiros vai ocupar a vaga criada pela partida de Trincão para o Barcelona, um cenário que o Braga acredita ter tudo para dar certo. Medeiros tem potencial, é novo e está apostado em relançar a carreira depois de uma temporada com escassa utilização e também visibilidade. No Nuremberga, o canhoto que se dá melhor a atuar pela direita contabiliza apenas nove jogos, num total de 367 minutos de competição. Ainda por saber está o montante que o Braga poderá pagar, se bem que a pouca utilização do jogador sugira uma desvalorização do passe, mesmo que o contrato com o Nuremberga seja válido até junho de 2023. Iuri Medeiros é representado pelo empresário Miguel Pinho, que também gere as carreiras de Sequeira e João Novais.