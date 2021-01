Iuri Medeiros, o Braga e o Sporting: a vontade do jogador e outros detalhes

Acionar a cláusula de opção de Iuri Medeiros custa ao Braga 1,5 milhões de euros, tal como estipulado na cedência acertada com o Nuremberga. Extremo assinará depois até 2025.

O Braga prepara-se para exercer a opção de compra sobre Iuri Medeiros, no valor de 1,5 milhões de euros, e conta com a vontade do extremo para realizar um contrato de longa duração, até junho de 2025.

Na qunta-feira surgiu a informação de que o Sporting teria a hipótese de resgatar o jogador ao Nuremberga, clube que o cedeu aos minhotos por uma época, desde que igualasse a oferta do Braga, e de facto essa possibilidade existe. Só que, em última instância, será sempre o jogador a decidir o destino.

O caso é idêntico ao de Oleg, em que apesar de o FC Porto ter garantido o direito de preferência sobre o ex-pacense, o jogador optou pelo Olympiacos. Ora, mesmo sem se saber se o Sporting irá avançar para esse direito de preferência, a vontade do extremo, de acordo com o que O JOGO apurou, passa por ficar no Braga, onde relançou a carreira e passou a ter regularidade de utilização, em contraponto à temporada anterior.

Sabe também O JOGO que o clube de Alvalade está a utilizar esta questão de Iuri Medeiros como forma de pressionar António Salvador para que aceite negociar Paulinho para o Sporting, tendo mesmo já existido um contacto entre as partes sob este contexto. Nas negociações entre o Nuremberga e o Braga, o direito de preferência dos leões nunca foi mencionado.