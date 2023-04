Iuri Medeiros em grande forma no Braga: "Posso dizer que estou a voar!"

Declarações do jogador do Braga a um podcast do clube.

Iuri Medeiros foi protagonista do novo podcast do Braga, "Pod Next", e começou por responder sobre a centena de jogos celebrada ao serviço dos guerreiros. "Estou muito feliz por ter feito os cem jogos pelo Braga. Venham mais. Gozei um pouco o Abel Ruiz que ia tirar a foto com o presidente", afirmou o açoriano, reconhecido ao clube minhoto pela porta que lhe abriu quando penava por minutos na Alemanha, no Nuremberga.

"Vinha numa fase que estava parado, sem jogar muito na Alemanha. Queria fazer mais jogos, mostrar a minha qualidade. Muito feliz pelo Braga me ter dado o apoio que tem dado", elucidou o esquerdino, que tem vivido fase inspirada de golos e assistências, habitualmente munido pela excelência do pé esquerdo.

"O pé direito é para subir para o autocarro! Quando tenho oportunidade tento sempre de pé esquerdo. Mas já consegui dois de pé direito esta época contra Gil Vicente e Rio Ave", lembrou Iuri, expondo a razão dos festejos. De cariz familiar.

"Isso está relacionado com um pedido das minhas filhas por um vídeo do Tik Tok. Os meus golos são sempre festejados assim e dedicados aos filhos e mulher", observou Iuri Medeiros, admitindo encontrar-se num momento particularmente feliz. "Como se diz, falando dos últimos cinco jogos, no plano físico, posso dizer que estou a voar!", brincou, dentro do contexto da conversa.