Iuri Medeiros e o triunfo sobre Ludogorets: "Fizemos um grande jogo"

Declarações do avançado do Braga, autor de um golo no triunfo frente ao Ludogorets (4-2), num jogo da quarta jornada do grupo F da Liga Europa, realizado na 'Pedreira'

Importância da vitória: "Entramos muito bem na partida. Os três pontos eram muito importantes. Tínhamos que entrar fortes, foi isso o que fizemos, um grande jogo, e estamos em primeiro do grupo. Queremos vencer os restantes dois jogos."

Tarefa facilitada: "Não temos jogos fáceis. Todos são difíceis. Fazemos o que o mister [Carlos Carvalhal] pede. Conseguimos uma grande vitória hoje e há que dar os parabéns à equipa e aos adeptos, por todo o apoio até ao final"

Cansaço na parte final: "É normal surgir o cansaço no final de cada jogo. Vamos descansar e, daqui a dois dias, temos um jogo [contra o Benfica, na Liga Bwin] para vencer."