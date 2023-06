Iuri Medeiros despede-se do Braga: "Tenho muito orgulho na história que construímos"

Extremo foi transferido por três milhões de euros para o Al Nasr.

Iuri Medeiros vai prosseguir a carreira no Al Nasr, do Dubai, e deixou uma mensagem de despedida do Braga nas redes sociais. "A minha vida profissional segue agora um novo rumo. Chegou o momento de me despedir de um clube ao qual serei sempre grato, pela forma como me acolheu e pelas oportunidades que me foram dadas, que contribuem para o homem e profissional que sou", escreveu o extremo no Instagram.

"Agradeço a todos os meus colegas de equipa, staff, direção, adeptos e sócios, por todo o apoio, amizade e companheirismo que recebi ao longo do meu percurso no Sporting Clube de Braga.

Tenho muito orgulho na história que construímos juntos. Obrigado!", acrescentou.

O negócio foi feito por três milhões de euros, confirmou o Braga esta quinta-feira. O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Al Nasr, revelaram ainda os bracarenses.

O extremo natural dos Açores, que completa 29 anos em julho, deixa o clube minhoto após três temporadas em que marcou 26 golos em 110 jogos. Formado no Sporting, Iuri Medeiros jogou ainda no Arouca, Moreirense, Boavista, Génova (Itália), Légia (Polónia) e Nuremberga (Alemanha).